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مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستهدف عملاق من عمالقة الدوري الإسباني الممتاز التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق.


أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع بوتشيتينو

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن مسئولو نادي أتلتيكو مدريد يضعون بوتشيتينو على رأس أولوياتهم للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.


يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو كان قد رحل عن تدريب نادي توتنهام في بداية الموسم الجاري بسبب سوء الأداء والنتائج وتولى البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه ولم يتولى حتى الآن مهمة تدريب أي فريق.


موقف سيميوني مع أتلتيكو مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو في نهاية الموسم تحسبا لرحيل دييجو سيميوني مدرب الفريق الحالي.


وانتشرت العديد من الأنباء في الصحافة الإسبانية حول وجود احتمالية لرحيل سيميوني عن تدريب أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري.


ترتيب نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

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