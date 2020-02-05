Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السيسي" ينتصر لأبنائه بالخارج.. إنقاذ المصريين من "كورونا" وإعادة المحتجزين في اليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:43 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ياسمين مبروك
Advertisements
دائما ما ينتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سيمفونية جديدة للدولة للحفاظ على رعاياها في جميع أنحاء العالم؛ حيث وجه أنقذ أبنائه من وباء كورونا في الصين، وتطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي عليهم، فضلا عن إعادة المحتجزين في اليمن.

إنقاذ المصريين من "كورونا" في الصين
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن أبنائه العاملين في الخارج، إذ وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، لإنقاذهم من وباء كورونا المنتشر هناك، لذا تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".

ووجه الرئيس السيسي، بإرسال طائرة خاصة لإجلاء المواطنين المصريين العالقين في مدينة ووهان الصينية وعددهم الفعلي 350 مواطنا- بؤرة فيروس كورونا الجديد- حيث تتزايد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وبناء على ذلك، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى عليهم وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية، بعد توجيه الرئيس السيسي بتحمل الدولة كل نفقات إجلاء المصريين المتواجدين في المدينة، وسيتم حجز العائدين في مستشفى بمحافظة مطروح لمدة 14 يوما ضمن خطة للحجر الصحي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب الفيروس، وأعلنت العديد من شركات الطيران، ومن بينها شركة مصر للطيران، تعليق كافة رحلاتها من وإلى الصين. 

إعادة المحتجزين في اليمن
وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، تمكنت السلطات المصرية، من إعادة 32 صيادًا مصريًا احتجزوا في اليمن لمدة شهرين، قائلا؛ "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن".

وتابع "أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج"، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.

وأعرب الصيادون العائدون من اليمن بعد فترة احتجازهم، سعادتهم البالغة بالعودة وحرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادتهم مرة أخرى.

وأوضحت الوزيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، أن الصيادين كانوا يصطادون بمناطق ممنوعة وتم احتجازهم من الحوثيين، لافتة إلى أن القيادة السياسية طالبت بإعادة المصريين المحتجزين مرة أخرى بعد مفاوضات شاقة.

الانتصار للمصريين في ليبيا
ودائما ما ينتصر الرئيس السيسي، للعاملين بالخارج، حيث شنت القوات الجوية المصرية، في السادس عشر من شهر فبراير من عام 2015م، غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير 2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين.

وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات الجوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين.

إعادة المحتجزين في ليبيا
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاملين المصريين الـ21 في مطار القاهرة، الذين تم إطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين بالأراضي الليبية لهم.

وكان الجيش الليبي، سلم 21 مصريا للسلطات المصرية، بعد تحريرهم من تنظيم داعش جنوب شرق ليبيا.

الإخوان خائنون للعهد
وعلى عكس مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتصار للأبناء في الداخل والخارج، فقد كانت جماعة الإخوان الإرهابية، تعتنق الأفكار التكفيرية، بسعيها للقضاء على الأخضر واليابس في الدولة المصرية، حيث كانت تحتفظ بسلامة الإرهابيين والخاطفين، بدلا من مراعاة أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم، لذا أطاح بهم الشعب المصري بعد عام واحد فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس جديد بؤرة كورونا الصيادون العائدون من اليمن الرئيس السيسي اخبار مصر إعادة 32 صيادًا مصريًا

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 20 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 19 ساعة

بشير التابعي: أتمنى خسارة الزمالك من الأهلي 6-0

منذ أقل من ساعتين

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 18 ساعة

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

منذ 10 دقائق

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)

منذ حوالي 4 ساعات

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 18 ساعة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ ثلث ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 20 ساعة

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

منذ نصف ساعة

أبيدال يفتح النار ويكشف عن صفقات برشلونة المستهدفة

منذ ساعة و 22 دقيقة

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

04:46 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status