بعد أزمته في باريس.. يوفنتوس يخطط لخطف صفقة مبابي من ريال مدريد

يسعى مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، لاستغلال الأزمة الأخيرة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومدربه الألماني توماس توخيل.

ويسعى البيانكونيري لإبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على توقيع مهاجمه كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، أن يوفنتوس يخطط بجدية لضم كيليان مبابي للكالتشيو في صيف 2021، وسيكون لدى البيانكونيري الحجج اللازمة لإبرام هذه الصفقة، أولًا، لأن مبابي يمكن أن يحل محل كريستيانو رونالدو، الذي سيحرر يوفنتوس من راتبه الكبير، ثانيًا، سيكون اللاعب الفرنسي ضمان رائع في تسجيل وصناعة الأهداف وقيادة الفريق نحو منصات التتويج.

وتابع الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس مستعدًا لإقحام نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة لخفض سعر مهاجم نادي العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن فريق ريال مدريد يعد المنافس الأقوى لضم كيليان مبابي في الصيف القادم.