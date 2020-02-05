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إنجي علي تستضيف رانيا يوسف في برنامج "أسرار النجوم" غدًا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:33 م
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إنجي علي تستضيف رانيا يوسف
إنجي علي تستضيف رانيا يوسف
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنانة رانيا يوسف في برنامج "أسرار النجوم"، غداً الخميس، الساعه الثامنة مساءً، على محطة وراديو نجوم FM 100.6.

 

وتتحدث رانيا يوسف عن أهم المحطات الفنية فى حياته وبدايتها.

 

رانيا يوسف هي ابنة لأب كان يعمل ضابطا، وأم كانت تعمل مضيفة جوية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة.

 

بدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف أمام كاميرا الإعلانات، ثم كان أول دور لها بمسلسل (العقاب).

 

قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم (الناجون من النار) عام 1994.

 

ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

 

تمكنت من خلال دورها بمسلسل (عائلة الحاج متولي) أن تضع قدمها على سلم النجومية ومن أهم أعمالها "الانسه فرح، ريجاتا، صرخه نمله، ركلام، حفله منتصف اللي،ل عماره يعقوبيان، أهل كايرو، خطوط حمراء، زهايمر، كباريه، واحد صحيح".

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