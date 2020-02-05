استمرار وضع حواجز رملية على شواطئ الإسكندرية استعدادًا لنوة الأمطار القادمة (صور)



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللأزمة لإستقبال النوات القادمة.



وقد قام الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزة، بتوجيه مسئولي إدارة الأزمات والشواطئ بإستكمال أعمال وضع حواجز ومصدات للأمواج بالشاطئ.



وقال الجندي، إن ذلك جاء لمنع تراكم مياه الأمطار خلال موسم الأمطار والنوات، ولتفادي خروج مياه ورمال البحر على الطريق، لضمان السيولة المرورية خلال النوات القادمة، وجاري المتابعة للتأكد من الجاهزية التامة لإستقبال النوات.



قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المنتزة، اليوم الأربعاء، بوضع حواجز ومصدات للأمواج من الرمال بالشاطئ، وذلك إستعدادا لنوة الأمطار القادمة.