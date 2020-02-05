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القومي للمرأة: يجب أن نمتنع عن ثقافة الأحضان والبوس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر الصحة والسكان بالمجلس، إن المجلس ينظم ندوة توعوية بالوقاية من فيروس كورونا، بعيدًا عن التهويل والتهوين، مناشدة المواطنين بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، مع مسح وتعقيم أوكر الأبواب.

وأضافت أحلام حنفي، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشخص المصاب بأنفلونزا عليه ان يلتزم سريره للراحة، وأن يضع المناديل في صندوق مغلق، وأن نمتنع عن ثقافة الأحضان والبوس، والاكتفاء بالسلام من بعيد.

وشددت عضو القومي للمرأة، على ضرورة التهوية الجيدة للفصول بالمدارس، مع ممارسة الرياضة باستمرار لرفع المناعة، وتناول غذاء متوازن يساهم في رفع المناعة وخاصة للأطفال، مع اتباع اتيكيت العطس في منديل أو في الكوع لعدم نقل رذاذ العطس، مشيدة بالتجهيزات غير المسبوقة التي أعدتها وزارة الصحة لمواجهة دخول فيروس كورونا للبلاد، والاجراءات المتخذة بالمطارات وجميع الجهات في مصر، والتي يشيد بها العالم أجمع، ويعتبر نموذج يحتذي به للوقاية من الأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروسات القومي للمرأة أخبار مصر

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