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لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش اتحاد جدة KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على فريق التعاون غدًا الأربعاء على ملعب الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

يدخل نادي التعاون الجولة السابعة عشرة هو يحتل المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة،

في حين يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثانى عشر برصيد ١٦ نقطة.
موعد مباراة الاتحاد والتعاون :

تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد فريق التعاون في تمام الساعة الـ 5:25 مساءً بتوقيت مصر ، 6:25 مساءً بتوقيت

المملكة العربية السعودية ، 7:25 مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون:

تذاع مباراة اتحاد جدة والتعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports2 HD" بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

سيغيب حسن كادش المنضم حديثا إلى صفوف التعاون عن مواجهة الاتحاد غدا الأربعاء بالإضافة إلى لقاء الشارقة الإماراتي في مستهل مشوار فريقه بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3
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