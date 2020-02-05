محمد جمعة يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله المقبلة

قال الفنان محمد جمعة، إنه حالياً يقوم بالتصوير في مسلسل "البرنس" الذي سوف يُعرض في رمضان 2020 ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.



وواصل "جمعة"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلا: "أقوم أيضاً بتصوير مسلسل فرصة تانية والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركه ياسمين صبري، ودياب، ومن إخراج مرقص عادل.



وأضاف محمد جمعة أنه يستكمل عرض مسرحية "علاء الدين" مع الفنان أحمد عز .



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة، مسلسل "شبر ميه" مع الفنان أحمد السعدني، والذي حققق نجاح كبير، بالإضافة لمشاركته عدة أفلام مثل بنات ثانوي، ويوم وليلة، وشارك أيضًا بمسرحية علاء الدين التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض وتعرض الفترة القادمة في مصر بداية شهر فبراير.