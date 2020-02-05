مصر تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة مارس المقبل



وأعربت "مرسي"، عن سعادتها مصر المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، فهي أول مرة يعقد فيها المنتدى خارج مقره الأصلي الهند.





واستعرضت "مرسى" أمام "أرورا" التحضيرات النهائية للمنتدى، والشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستويين المحلي والعالمي.





ومن جانبها، توجهت "أرورا" بالشكر لحسن الاستقبال والضيافة الذي تلقته خلال زيارتها لمصر، مؤكدة أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر يرسل رسالة للعالم أن مصر رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا على مستوى المنطقة.



استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمناقشة التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى، والذي من المقرر عقده في مصر لأول مرة في شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.