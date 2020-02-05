Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة مارس المقبل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
ندى عرفة
Advertisements
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمناقشة التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى، والذي من المقرر عقده في مصر لأول مرة في شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت "مرسي"، عن سعادتها مصر المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، فهي أول مرة يعقد فيها المنتدى خارج مقره الأصلي الهند.

واستعرضت "مرسى" أمام "أرورا" التحضيرات النهائية للمنتدى، والشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستويين المحلي والعالمي.

ومن جانبها، توجهت "أرورا" بالشكر لحسن الاستقبال والضيافة الذي تلقته خلال زيارتها لمصر، مؤكدة أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر يرسل رسالة للعالم أن مصر رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا على مستوى المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المنتدى العالمي للمراة

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 7 ساعات

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

منذ 10 دقائق

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

بشير التابعي: أتمنى خسارة الزمالك من الأهلي 6-0

منذ أقل من ساعتين

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

أبيدال يفتح النار ويكشف عن صفقات برشلونة المستهدفة

منذ ساعة و 22 دقيقة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ ثلث ساعة

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 20 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 18 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

04:46 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status