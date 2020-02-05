زياد برجي لـ"الفجر الفني": "سعيد بنجاح أغنية "أنا وياك"

حقق فيديو كليب أغنية "أنا وياك" للفنان اللبناني زياد برجي، نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، بالإضافة إلى نسب مشاهدته عبر "يوتيوب" التي تخطت المليون الثاني وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



أغنية"أنا وياك" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم زياد، الجديد "يوم إيه يوم لاء"، والذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم 6 فبراير الجاري".



أعرب زياد، ل"الفجر الفني" عن سعادته بنجاح الأغنية وبردود الأفعال القوية التي تلاقاها عقب طرح "أنا وياك" وتمنى أ ن ينال الفيلم إعجاب الجميع، مؤكدًا حرصه على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في بعض السينمات ".



جدير بالذكر أن فيلم "يوم إيه يوم لاء"، من إنتاج صبحي سنان، وتأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس، ومن بطولة نخبة كبيرة من نجوم في الوطن العربي أبرزهم: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد.



