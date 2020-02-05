Advertisements
Advertisements
Advertisements

زياد برجي لـ"الفجر الفني": "سعيد بنجاح أغنية "أنا وياك"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:55 م
Advertisements
زياد برجي
زياد برجي
نور طلعت
Advertisements
حقق فيديو كليب أغنية "أنا وياك" للفنان اللبناني زياد برجي، نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، بالإضافة إلى نسب مشاهدته عبر "يوتيوب" التي تخطت المليون الثاني وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

أغنية"أنا وياك" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم زياد، الجديد "يوم إيه يوم لاء"، والذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم 6 فبراير الجاري".

أعرب زياد، ل"الفجر الفني" عن سعادته بنجاح الأغنية وبردود الأفعال القوية التي تلاقاها عقب طرح "أنا وياك" وتمنى أ ن ينال الفيلم إعجاب الجميع، مؤكدًا حرصه على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في بعض السينمات ".

جدير بالذكر أن فيلم "يوم إيه يوم لاء"، من إنتاج صبحي سنان، وتأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس، ومن بطولة نخبة كبيرة من نجوم في الوطن العربي أبرزهم: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل الزعيم زياد برجي افلام جديدة افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 18 ساعة

بشير التابعي: أتمنى خسارة الزمالك من الأهلي 6-0

منذ أقل من ساعتين

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 19 ساعة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ ربع ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)

منذ حوالي 3 ساعات

أبيدال يفتح النار ويكشف عن صفقات برشلونة المستهدفة

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 20 ساعة

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 18 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 18 ساعة

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

منذ 5 دقائق

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 20 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد أغنية مايا دياب الجديدة (فيديو)

خاص - "الفجر الفني" ينفرد بنشر تفاصيل فيلم زياد برجي الجديد "يوم اي يوم لاء" (صورة)

زياد برجي يشوق جمهوره ويفرج عن البوستر الدعائي لفيلم "يوم ايه يوم لأ" (فيديو وصورة)

زياد برجي يحيي ثاني حفلاته الغنائية في استراليا.. السبت المقبل

"فالكون فيلمز" تؤجل طرح فيلم زياد برجي الجديد.. والسبب!

"الفجر الفني" يكشف موعد طرح فيلم زياد برجي بعد تأجيله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

04:46 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status