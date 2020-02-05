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elostora اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود يلا شوت plus بث مباشر الزمالك اليوم هدف elzamalek لايف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:46 م
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بوابة الفجر
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تتابعون موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة المجانية، حيث تبدأ مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم ضمن منافسات ومباريات الدوري المصري الممتاز في الجولة 16، حيث تقام مباراة الزمالك القادمة علي ارضه في استاد القاهرة الدولي، ويحل نادي حرس الحدود ضيفا ثقيلا علي صاحب الملعب، ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن  معاد ماتش الزمالك وسنوافيكم بالتوقيت حسب العديد من البلاد، كما نوافقكم بتفاصيل تردد قناة اون سبورت وأيضا تردد قناه الزمالك الجديده حتي يتسني لكم متابعة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم فتابعونا.

يبحث العديد من متابعي الدوري المصري الممتاز عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم وذلك بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، حيث أن مباراة اليوم هامة بالنسبة للنادي الأبيض خاصة بعد التأهل إلي الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا، حيث أنه يحاول اثبات وجوده في الدوري المصري وخارج الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود
تم تحديد معاد ماتش الزمالك ليكون يوم الاربعاء الموافق الخامس من فبراير 2020 وذلك في تمام الساعة:

5:30 م بتوقيت غرينيتش
6:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
7:30 م بتوقيت مصر والسودان
8:30 م بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:30 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود وترددات القنوات الناقلة للقاء ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصريموعد مباراة الزمالك وحرس الحدود وترددات القنوات الناقلة للقاء ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري
يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود عبر العديد من القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز، وهم من اشهر القنوات الرياضية علي قمر نايل سات الصناعي، حيث يمكنكم مشاهدة ماتش الزمالك اليوم عبر تردد قناة اون سبورت وأيضا عبر تردد قناة تايم سبورت والزمالك الرياضية الجديدة وسنوافيكم بالترددات.

تردد قناة اون سبورت
ساعات قليلة وتبدأ المباراة المرتقبة، قم بتنزيل تردد اون سبورت الرياضية المجانية المصرية الآن لمتابعة جميع مباريات الدوري المصري

أون سبورت 10853 نايل سات H 27500
تردد قناه الزمالك الجديده
النايل سات  112019  أفقي  5/6 27500 مفتوحة
تشكيل الزمالك امام حرس الحدود
يغيب بعض اللاعبين عن مباراة الزمالك القادمة، ومن هؤلاء اللاعبين شكابالا وعبد الشافي ومحمد علاء، وذلك لإراحتهم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل
محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام
طارق حامد – فرجاني ساسي
أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا
مصطفى محمد
نتيجه مباراه الزمالك اليوم
يتم الإعلان عن نتيجه مباراه الزمالك اليوم فور انتهاء المباراة، تابعونا لمعرفة نتيجة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود وايضا ملخص مباراة الزمالك.

مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري تابعونا علي موقعنا المميز دليل الوطن للمزيد من الاخبار حول كافة الدوريات المحلية والعالمية، وقم بتنزيل تردد اون سبورت وايضا تردد الزمالك الرياضية الجديدة حتي يتسني لك متابعة المباراة لحظة بلحظة.

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