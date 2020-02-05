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تقرير: مقتل البغدادي لم يؤثر على قدرات التنظيم المتطرف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:51 م
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البغدادي
البغدادي
وكالات
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كشف تقرير مكتب المفتش العام في البنتاجون، وهو هيئة مستقلة مكلفة بتحقيقات داخلية، اليوم الأربعاء، أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا، لم يؤثر على قدرات التنظيم المتطرف.

 

حذر  التقرير،  من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور المتطرفين، مؤكدًا أن تنظيم داعش حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

 

وكان أبو بكر البغدادي، تزعم تنظيم داعش اعتبارا من 2014، وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس "خلافة" امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

 

وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 27 أكتوبر الماضي، وأعلن التنظيم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

 

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الكلمات المفتاحية

قدرات التنظيم المتطرف تقرير البغدادي

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