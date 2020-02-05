عاجل.. نقل بشرى للمستشفى بعد تعرضها لأزمة حادة

تعرضت الفنانة بشرى لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

حيث تعرضت لأزمة تنفس حادة وكذلك والدتها، بعد عودة بشرى من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.

وتتواجد بشرى حاليا في منزلها بأمر الأطباء، ولاتستطيع الحديث حاليا لحين إتمام شفائها.

ولن تستطيع حضور مراسم عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي المقام غدا الخميس، برغم انها كانت على علاقة طيبة بها بسبب أزمتها الصحية الحالية.

كما تتواجد مع بشرى حاليا شقيقتها "يارا" في المنزل للاطمئنان عليها وعلى والدتها.

وحرصت أيضا الفترة الماضية على حضور اغلب المناسبات الفنية الخاصة بزملائها الفنانين، كما زارت الفنانة نيللي كريم بعد اجرائها عملية جراحية مؤخرا.