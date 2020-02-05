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رابط cool kora بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 / 2 / 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019 – 2020).

 

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"الزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 25 نقطة ويحتل المركز الخامس، بعدما خاض 13 مباراة (7 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمتين)، بينما يمتلك فريق حرس الحدود 18 نقطة جمعها من 14 مباراة (4 انتصارات – 6 تعادلات – 5 هزائم) ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

 

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"تقام مباراة الزمالك ZAMALEK ضد حرس الحدود HARAS EL-HDOD اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على ستاد "القاهرة الدولي".

 

 

 

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، وقناة TIME SPORTS على تردد11449، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

الزمالك حرس الحدود الساعة 7.30 علي قناة 5  الزمالك حرس الحدود الساعة 7.30 علي قناة 5 
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