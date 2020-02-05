أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب بالبورصة تسجل 225.3 مليون جنيه اليوم





أخبار البورصة المصرية





ساهمت مشتريات المستثمرون الأجانب في الصعود بمؤشرات البورصة المصرية اليوم ، حيث حققوا مشتريات بلغت قيمتها نحو 225.3 مليون جنيه ، فيما حقق المستثمرون المصريين والعرب مبيعات بنحو 55 مليون جنيه و 170.3 مليون جنيه علي التوالي.









وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة85.8% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.5%، والعرب على 2.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 93.9% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 6%.





وربحت البورصة المصرية اليوم نحو 5.7 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 707.3 مليار جنيه، وسجلت أحجام تداول بنحو138.58 مليون ورقة مالية بقيمة 615.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ18 ألف عملية لعدد 172شركة ، وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة، وانخفضت أسهم 66 شركة، وإستقرت مستويات 40 شركة.



