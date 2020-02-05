تجديد حبس 11 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية في الشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، تجديد حبس 11 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.





والمتهمين هم كلا من: "صابر إبراهيم السيد مصطفى، مصطفى محمد علي بدر، إسلام محمد السيد، راضي عبدالسلام عبدالفتاح، تيسير السيد الشحات موسى، شكري محمد عبدالحليم، محمد سعد الدين إبراهيم، حمدي السيد أحمد عبدالعال، عادل فكري عبده، محمد قاسم محمد السيد، عيد السيد أحمد جمعه".