رابط مباشر | خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول عبر موقع "دعم مصر"

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في البحث عن طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة.





تحديث بيانات بطاقة التموين





وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحاملي البطاقات التموينية، والمستفيدين من الدعم التمويني، إمكانية الدخول على موقع "دعم مصر" و تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف المحمول إلكترونيًا.





تحديث بيانات بطاقة التموين للمرة الثانية





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبت في وقت سابق تحديث بيانات بطاقة التموين في 2018، لتكون هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الوزارة التحديث.





خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين





ويمكنك الدخول عبر موقع "دعم مصر" وتسجيل كافة البيانات المطلوب تحديثها من قبل الوزارة والتأكد من أن عملية تحديث بيانات بطاقة التموين تم بشكل صحيح من خلال ما سنقدمه لك خلال السطور التالية:





هنا ). - ابحث عبر "جوجل" على موقع دعم مصر، أو ادخل بالضغط ().





- اختر من أعلى القائمة الرئيسية كلمة سجل موبايلك لينتقل بك إلى صفحة التسجيل المطلوبة.





- ادخل بياناتك الصحيحة " رقم البطاقة التموينية، رقم المحمول، رقم بطاقة صاحب البطاقة".





- اختار محافظتك التي تعيش بها، ثم (عرض)





شروط تحديث بيانات بطاقة التموين





يجب أن تكون البيانات الموضوعة في خانات التحديث، لصاحب البطاقة التموينية، وأن يكون رقم المحمول مسجلًا بالشركة، باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين بها، حيث أن تسجيل رقم الهاتف المحمول يأتي فى إطار الحرص على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية.





أسباب تحديث بيانات بطاقة التموين





وأوضحت الوزارة أن تحديث بيانات بطاقة التموين واستكمال قواعد البيانات يأتي ضمن عملية إيصال الدعم التمويني لمستحقيه، وذلك من خلال حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، والذين بلغ عددهم نحو 500 ألف مواطن كانوا مقيدين على البطاقات التموينية.





المستفيدون من تحديث بيانات بطاقة التموين





قبل تحديث بيانات بطاقة التموين.. يحصل كل فرد بالبطاقة على50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد .



