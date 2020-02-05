إسلام عرفة يكشف عن تفاصيل أولى ألبوماته الغنائية "أحلى الأوقات"

عقب قيامه بتنظيم أضخم حفلات لكبار النجوم منهم عمرو دياب وأنغام وتامر حسني، قرر الفنان إسلام عرفة أن يدخل عالم الغناء كمطرب حيث يستعد لإطلاق ألبومه الأول والذي يحمل اسم "أحلي الأوقات" وإنتاج "x-creavation" .

وأشار عرفه عبر حسابه علي " فيسبوك" إلى تعاونه في ألبومه الأول مع نخبة من أكبر ملحنين الشرق الأوسط منهم مدين، محمد راجح، عماد تاج، مداح، أحمد سامي و مودي منير .. بالإضافة الى كتابة أغاني الألبوم بواسطة أبرز شعراء بالعالم العربي منهم أحمد المالكي، هشام صادق ، مؤمن راجح، مصطفى النحاس، خالد ممدوح و غيرهم.. و التوزيع والاشراف الصوتي والموسيقي مع أحمد عبد السلام، جورج يعقوب، عمر إسماعيل، بيبو مجدي.

كما اكد محي وعمر الأشموني _ إدارة أعمال إسلام عرفه أنه جاري الإنتهاء من تسجيل كافة أغاني الألبوم ، وأنه يتم التدريب الغنائي و الصوتي والإشراف على التسجيل بشكل مستمر من قبل دكتور محمد عبد الستار - أستاذ و رئيس قسم الموشحات بمعهد الموسيقى العربية.

وتم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية و التسويقية للألبوم، وأنه يوجد الكثير من المفاجئات خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أنه سيتم طرح أولى أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة.