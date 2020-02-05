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حملة للتوعية والوقاية من فيروس "كورونا" تستهدف 650 ألف طالب بجدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة، عن تدشين حملة للتوعوية والوقاية من فيروس كورونا التي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية.

يأتي ذلك بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة.

وتستهدف الحملة أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من 2300 مدرسة بجدة ومحافظتي رابغ وخليص.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، وجه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي “البنين والبنات” إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة التي تسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب إتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، فيما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدًا.

وبيّن أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس، ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر" لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن". مضيفا "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

وشكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس جديد جدة تعليم

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