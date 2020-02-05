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تابعونا.. بث مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية التي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات للبطولة الإفريقية، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وهي: الأهلي والزمالك (مصر)، النجم الساحلي والترجي (تونس)، الوداد والرجاء (المغرب)، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وفي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، تأهل إلى دور الـ8، بيراميدز والمصري (مصر)، نهضة بركان وحسنية إغادير (المغرب)، زاناكو الزامبي، حوريا الغيني، دجوليبا المالي، إنيمبا النيجيري.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم
تقام فعاليات قرعة دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ قرعة دور الـ 8 دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
من المقرر أن تنقل قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات، وقناة أون سبورت 2.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لـ قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
تردد:  12604

معدل الترميز: 27500
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