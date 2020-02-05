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بشير التابعي: أتمنى خسارة الزمالك من الأهلي 6-0

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:20 م
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بشير التابعي
بشير التابعي
الفجر الرياضي
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أكد بشير التابعي مدافع منتخب مصر الأسبق أنه يتمنى خسارة الزمالك أمام الأهلى بستة أهداف نظيفة في مباراة القمة المقبلة لأن الجيل الحالي بحاجة شديدة إلى هذه الهزيمة.

 

وقال بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية الجيل السابق للزمالك حقق إنجازات عديدة بعد الخسارة 6-1 لذلك أتمنى خسارة هذا الجيل حتى يكرر ما فعلناه في الماضب.

 

وأضاف التابعي: "لو خسر الزمالك أمام الأهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالي لأننا عندما تعرضنا في الجيل الذى كنت ألعب فيه لـ6-1 بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بالدوري 3 مواسم".

 

وأشار إلى أنه يجب الفوز على الترجي التونسي للحصول على بطولة السوبر الإفريقي قبل مباراة الأهلي في السوبر المصري.

 

 

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