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كورة ستار dawriplus مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر stream اونلاين مباراة الهلال والرائد لايف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر لاستضافة الهلال فريق الرائد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-2-2020 لحساب الجولة الـ17 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق المصري “بلال علام”، ستنطلق في تمام الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش، 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية، على ملعب “جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض.

يستقبل الهلال فريق “الرائد” بمعنويات عالية بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الجولة الماضية بعد تحقيقه الفوز على “أبها” بنتيجة (2-1)، وتعادل منافسه المباشر النصر مع متزيل الترتيب “ضمك“.


 
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة جمعهم من 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة.

على الجانب الآخر يسعي فريق الرائد إلى تحقيق نتيجة ايجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث لم يتذوق طعم الفوز في اخر مبارتين في الدوري.


 
وكان الرائد قد خسر من “الأهلي” وتعادل مع “الاتحاد” في المباراة الاخيرة، ويقبع الفريق في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

ويتفوق الهلال على الرائد في اخر 5 مواجهات بين الفريقين حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بإنتصار عريض للزعيم بنتيجة (5-0)،

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