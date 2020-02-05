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تعليق سفير اليونان على اختيار أثينا ضيف شرف العام المقبل لمعرض الكتاب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال نيكولاس جاريليدس، سفير دولة اليونان في القاهرة، إن اختيار اليونان ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض الكتاب شرف كبير لنا، معربًا عن ثقته في تقديم عمل جيد خلاله.

وأضاف "جاريليدس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب دائمًا حكاية كبيرة، وشيء هام ليس للشباب فقط.

وتابع سفير اليونان في القاهرة، أنه منذ 43 عاما حينما كان يدرس في مدرسة يونانية بالقاهرة، كان لابد أن يتوجه لمعرض القاهرة للكتاب في أرض الجزيرة بالزمالك، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب بها كتب عن كل شيء، يفتح شباك للعالم للثقافة منذ قديم الأيام.
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الكلمات المفتاحية

محافظات سفير اليونان أخبار مصر أثينا

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