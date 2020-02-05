تعليق سفير اليونان على اختيار أثينا ضيف شرف العام المقبل لمعرض الكتاب

قال نيكولاس جاريليدس، سفير دولة اليونان في القاهرة، إن اختيار اليونان ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض الكتاب شرف كبير لنا، معربًا عن ثقته في تقديم عمل جيد خلاله.





وأضاف "جاريليدس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب دائمًا حكاية كبيرة، وشيء هام ليس للشباب فقط.



