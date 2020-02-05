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تغطية مباشرة.. قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بث حي عبر bein sport

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقام في السابعة مساء اليوم، الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

سيتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

ويمتلك نادي الترجي أفضلية على كل أندية التصنيف الثاني حيث سبق له التتويج بدوري الأبطال على حساب كل منهم في وقت سابق حيث فاز على الزمالك في نهائي 1994 والوداد في 2011 و2019 والأهلي في 2018.

قرعة الكونفدرالية

من ناحية أخرى، وفي الكونفدرالية يتنافس 8 أندية للظفر باللقب لأول مرة في تاريخهم، حيث لم يتواجد في هذا الدور أي فريق سبق له الفوز بالبطولة وستكون أندية هذا الدور كالتالي: بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد في الثاني المصري وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادي وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى في ربع النهائي، وسيكون بيراميدز في طريق زاناكو أو النصر أو إنيمبا، بينما ينتظر المصري نهضة بركان أو حوريا أو أغادير.
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