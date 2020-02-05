شاهد.. الصور الأخيرة لـ نادية لطفي قبل دفنها بمشاركة نجوم الفن

شيعت منذ قليل، جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي، إلى مثواها الأخير، وذلك من مسجد مستشفي المعادي العسكري، وسط حضور كبير من الأهل ونجوم الفن، وتم دفنها بمدافن العائلة.

يُشار أن الفنانة نادية لطفي رحلت عن عالمنا ظهر أمس عن عمر ناهز الـ83 عامًا، أثر تعرضها لأزمة صحية شديدة، ومن المقرر أن تستقبل أسرتها العزاء يوم الخميس المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

اتسمت نادية لطفي بملامح بريئة، جعلتها تتربع على عرش السينما لسنوات عديدة، تزوجت ثلاث مرات، ولديها ابن واحد يدعى أحمد، واسمها الحقيقي هو بولا محمد شفيق، وسميت بذلك الاسم لأن أثناء والدتها كانت مع والدتها راهبة طيبة تدعى بولا، لذلك لقبت بهذا الاسم.