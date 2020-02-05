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السجن 6 سنوات لسيدة حازت موادا مخدرة في القاهرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها الصادر بالقضية رقم 9480 لسنه 2019، بالسجن 6 سنوات لسيدة وبراءه آخر، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة في النزهة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد والسيد أحمد عفيفي، وأمين سر محمد خميس.

وتعود البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة النزهة حيال قيامهما بالمرور الأمني بدائرة القسم، اشتبه في المتهمة " فاطمة.ح" 52 سنة، ربة منزل، مستقله سيارة بقيادة المتهم الثاني، وحال القيام بتفتشيها عثر بداخل حقيبة يدها على كمية من المواد المخدرة "هيروين"، ومبلغ مالي، وهواتف جوالة.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها للمواد المخدرة، والهواتف الجواله لتسهيل التواصل بعملائها، والسيارة لتسهيل الانتقال وترويج المواد المخدرة.

وتم تحرير المحضر اللأزم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

النزهة السجن 6 سنوات

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