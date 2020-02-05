يلا شوت bayern Today مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش البايرن رابط hd

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الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاقي بايرن ميونخ نادي هوفنهايم ، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة، من عمر منافسات الدوري الألماني.

ويتربع بايرن ميونخ صدراة الدوري الألماني، برصيد أربعة عشر نقطة، بعد تحقيق الفوز أربع مباريات، وتعادل في اثنين.

وستنقل المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف اليوم.
ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: نوير.
في خط الدفاع: كيميتش،بافارد، سول، هيرنالديز.
في خط الوسط: توليسو، تياجو الكنتارا،كوتنهو.
في الهجوم: كومان ،ليفاندوفيسكي ،بريشيتش.
بايرن ميونح هونهايم الساعة 9.45 علي قناة 6
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