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سوق الأسهم السعودية يخسر 44 نقطة بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:05 م
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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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 سوق الأسهم السعودية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.54% خاسراً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8094.36 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه خلال حلسة أمس، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.65% خاسراً 273.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7230.01 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم ، نحو 153.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.
 
وقطاعياً ، فقد تراجع 14 قطاعا بسوق السعودية ، حيث جاء على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%.


 فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%.
 
علي مستوي أداء الأسهم بسوق الأسهم السعودية ، فقد وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.91%، ثم الجوف بنسبة 9.39%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 8.12%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم أسمنت الجوف بنسبة 5.65%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.70%.
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