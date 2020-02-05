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مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي يلتقي بومبيو في واشنطن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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قال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيجري محادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي والمستشار الأول للبيت الأبيض جاريد كوشنر، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

على الرغم من الانقسامات حول إيران، سعى بومبيو إلى إعادة إقامة علاقات ودية مع قادة الاتحاد الأوروبي الجدد، بما في ذلك بوريل، ووضع حد للعلاقات المضطربة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وقالت وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان: "ستوفر هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز حوار السياسة الخارجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وينبغي أن تركز بشكل خاص على سبل تعزيز العلاقات عبر الأطلسي".
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