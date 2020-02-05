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%81.4 نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في الشرقية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، بنسبة نجاح 81.4 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 116682 طالب وطالبة، حضر منهم 116345 موزعين على 671 لجنة إمتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "أمل للصم"، للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة نجاح 95.8%، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 100%.

فيما جاءت النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني، نسبة نجاح 99.4%.

وهنأ المحافظ الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.
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ممدوح غراب محافظ الشرقية بنسبة نجاح الفجر الصف الثالث الإعدادجي التربية والتعليم

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