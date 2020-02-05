في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة فاروق الفيشاوي

يعتبر الفنان فاروق الفيشاوي، من فتوات السينما المصرية بشكل عام، من فناني الزمن الجميل، ويمتلك مسيرة سينمائية طويلة، حيث قام بتقديم العديد من الأعمال الفنية، منها الدراما، والسينما، والمسرح.



وفي هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفنى "، أبرز المحطات للفنان فاروق الفيشاوي خلال مشوارها فى الوسط الفني:



ولد الفنان فاروق الفيشاوي في يوم ٥ من فبراير ١٩٥٢ بمحافظة المنوفية قرية سرس الليان، وكان من أسرة ميسورة الحال، حصل علي ليسانس أداب، والبكالوروس في كلية الطب العام، بمجامعة عين شمس .





وكان أول مشاركته في الدراما في مسلسل "أبنائي الأعزاء" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان أول بطولة له في فيلم "المشبوه" في فترة الثمانينات مع الفنان عادل إمام .



تزوج من الفنانة سمية الألفي، وكان لديه طفلين" أحمد وعمر" واستمر زواجه من سمية الألفي لمدة ١٦ عام سنة ١٩٩٠ وتم انفصالهما، وفي نفس العام تزوج من الفنان سهير رمزي، وتزوج من فتاة تدعي نوران منصور وانفصل في عام ١٩٩٨ .



دخل الفنان فاروق الفيشاوي الوسط الفني بعد مشاركته في فيلم" المشبوه":



وعن الأفلام التي شاركت فيها:



فيلم "الإرهاب" وشارك في بطولته الفنان فاروق الفيشاوي، نادية الجندي، وفيلم" كشف المستور" نبيلة عبيد، يوسف شعبان، فاروق الفيشاوي، فيلم" إغتصاب" نجاح الموجي، أحمد بدير، فيلم" إمرأة هزت عرش مصر" بطولة نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، فيلم" المرشد" شريهان، محمود الجندي .



‏المسلسلات التي شاركت فيها":



مسلسل" دموع صاحبة الجلالة" شارك في بطولته الفنان فاروق الفيشاوي، ميرفت أمين، مسلسل" صيام صيام" يحيي الفخراني، فردوس عبد الحميد، ومسلسل" قاتل بلا آجر" فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، مسلسل"ليلة القبض علي فاطمة" فردوس عبد الحميد، فاروق الفيشاوي، مسلسل" أبناء العطش" محمود الجندي، فاروق الفيشاوي .

