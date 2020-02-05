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آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:11 م
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محرر الفجر مع كرم جابر
محرر الفجر مع كرم جابر
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم استعدادته قبل مواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة الرابعة عشرة  لمنافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

وشهد المران الذي أقيم باستاد محافظة الفيوم مشاركة 24 لاعبًا تحت قيادة كرم جابر، المدير الفني، للفريق الفني، وجهازه المعاون.

وشارك في المران 4 حراس مرمى وهم، أحمد البحيري، واسلام عماد، وأحمد خيرة، والحارس الصاعد، يوسف يحيى، واللاعبين، محمود الحسيني، جابر جابر، زكريا عبد العليم، أحمد زكي، أحمد سعد، محمد عيد، أيمن شوقي، مصطغى أحمد كارلوس، محمد محمود دونجا، أحمد عماد ضبش، طاهر هارون، عمرو المغربي، أحمد عبد الباقي، أحمد بليدي، أحمد قمحة، محمد رفعت، علي عفيفي، محمود عرفات، أدهم حسن، سالم ياسر.

وتعاقد فريق الفيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 4 لاعبين وهم، الحارس أحمد خير من فريق الجزيرة المطروحي، ومصطفى كارلوس ظهير أيمن تليفونات بني سويف، وعلي عفيفي من الأوليمبي، ومحمود عرفات، إعارة لنهاية الموسم من كوكاكولا.

وخاض الفيوم مؤخرا مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية بالقسم الثاني، حيث خسر من تليفونات بني سويف، بهدفين دون رد، وتغلب على سنورس بخمسة أهداف مقابل هدف.

ورحل عن صفوف الفيوم، مؤخرا، الثلاثي، أحمد تيمور، الذي انضم لديروط، وحماده الدسوقي الذي رحل لدمياط، وعصام عمران العائد لفريق الإعلاميين.

ويضم الجهاز الفني، لفريق الفيوم، كرم جابر مدير فني، وأحمد عبد الله، مدرب عام، وأحمد لطيف، مدرب، وحماده السيد، مدرب حراس، وأحمد عبد الناصر، للعلاج الطبيعي، وخالد محمود مدير إداري، ونادي رجب، إداري، ويتولى المحاسب علي مسعود، رئيس نادي الفيوم ومشرفا على الكرة.
حقق خلالهم

وخاض الفيوم 13 مباراة، منذ بداية الموسم، حقق خلالهم 4 إنتصارات، وتعادلين، وتلقى 7 هزائم، وأحرز لاعبيه 11 هدف، وعلبه 13 هدف، ويملك 14 نقطة.

آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
آخر استعدادات الفيوم لمباراة البنك الأهلي (صور)
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الكلمات المفتاحية

الفيوم الدوري المصري البنك الاهلي اخبار الرياضة

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