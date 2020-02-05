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وزراة التموين | وزارة الإنتاج الحربي (موقع دعم مصر) رابط “TamWin.com” سجل موبايلك لتحديث بطاقة التموين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:50 م
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بطاقة التموين موقع دعم مصر
بطاقة التموين موقع دعم مصر
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وزراة التموين | وزارة الإنتاج الحربي (موقع دعم مصر) رابط “TamWin.com” سجل موبايلك لتحديث بطاقة التموين

يسعى الدكتور السيد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للتطوير الدائم من منظومة التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعد تسجيل رقم الهاتف المحمول من أحدث الأمور التي وضعتها وزارة التموين في الأيام السابقة، حيث أكدت الوزارة على ضرورة اضافة رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة، وأن يكون الرقم مسجل بنفس اسمه في شركة المحمول، فهدف وزارة التموين التي تسعى إليه هو توفير قاعدة بيانات ضخمة شاملة كافة البيانات الصحيحة للمواطنين المستفيدين من الدعم وذلك لمواكبة العصر التكنولوجي.

تحديث منظومة بطاقة التموين 2020
يستطيع كافة المواطنين المستفيدين من الدعم الدخول على موقع دعم مصر، واضافة رقم الموبايل الخاص بهم للحصول على كافة المعلومات التي تصدرها الوزارة شهرياً، فيما يخص السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن والتواصل بشكل أسرع مع صاحب البطاقة لابلاغه عن كل ما هو جديد وايضا إبلاغه عن أي تغيير يطرأ على البطاقات التموينية، قد يهمك أخبار النتائج في مصر

موقع دعم مصر
رابط موقع دعم مصر، لضمان الاستفادة من منظومة التموين يجب على المواطنين الالتزام باتباع أي تعليمات جديدة تطرأ على هذه المنظومة وتناشد الوزارة كل من لم يضيف رقم الموبايل الخاص به الدخول سريعاً عبر رابط موقع دعم مصر tamwin.com.eg ، ووضع بياناته ثم يضيف رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون الرقم مسجل بنفس اسم صاحب البطاقة التموينية في شبكة المحمول التابع لها الرقم.

وزراة التموين | وزارة الإنتاج الحربي (موقع دعم مصر) رابط “TamWin.com” سجل موبايلك لتحديث بطاقة التموين

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