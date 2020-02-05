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ترامب يطالب إيران بالتخلي عن طموحها النووي ونشر الإرهاب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:09 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني بالتخلى عن طموحه النووي ونشره للإرهاب حول العالم.

 

وخلال كلمته بخطاب حالة الاتحاد الثالث، قال ترامب، إن بلاده قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، لأنه تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين.

 

وأضاف ترامب: "سليمان أكبر إرهابيي العالم وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، وبأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق، وكان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال".

 

وتابع: "رأينا الإيرانيين  يرفعون أصواتهم ضد حكامهم القمعيين، ويجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه للأسلحة النووية، وأن يكف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، وأن يبدأ العمل لصالح شعبه"، مشددًا على أن الولايات المتحدة مستمرة في الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي ومحاربة الإرهاب.

 

وأشار ترامب، إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران.

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

نشر الإرهاب حالة الاتحاد ترامب ايران

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