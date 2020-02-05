حسن شاكوش يحتفل بحصوله على الدرع الذهبي من اليوتيوب (صور)





احتفل مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بحصوله على الدرع الذهبي، من إدارة موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب"، بعد وصول قناته الرسمية أكثر المليون مشترك.





حيث نشر "شاكوش"، صورة له عبر صفحته الرسميه عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وهو يحمل الدرع، بصحبه إدارة إعماله، معلقًا عليها: "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك احلا مفاجأه اخواتي المافيا شريف غزاله و مصطفي المصري وايهاب غزاله".









جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، دخل مؤخرًا في عالم البيزنس، حيث قام بافتتاح محل لتصفيف الشعر، وكانت آخر أعماله مهرجان "ليكي غلاوة خاصة" مع حمو بيكا وفرقته.



