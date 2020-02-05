اليوم.. مطران المنيا يختتم مؤتمر الشباب "من أنتي أيتها الكنيسة"

اختتم اليوم الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب الإيبارشي تحت رعاية لجنة الشباب بالإيبارشية بعنوان: "من أنتي أيتها الكنيسة"، المقام بسلامة ناشد.





وكان المؤتمر قد عقد يوم الأحد الماضي 2 فبراير واستمر حتى اليوم الأربعاء، بمشاركة الأب فاضل سيداروس اليسوعى، والأب القمص يونا استمالك والأب بولس اسحق والمهندس علاء اسحق.





ويقود المؤتمر فى فقرة الترانيم المرنمين مريم هانى والعازف باسم ممدوح وهيام توفيق، بالإضافة إلى مشاركة أسرة توما الاكويني بمسابقات فى الكتاب المقدس، ولقاء مع حملة أنت أقوى من المخدرات وفقرات ترفيهية.



