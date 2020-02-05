Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. مطران المنيا يختتم مؤتمر الشباب "من أنتي أيتها الكنيسة"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:57 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ماريان عيد
Advertisements
اختتم اليوم الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب الإيبارشي تحت رعاية لجنة الشباب بالإيبارشية بعنوان: "من أنتي أيتها الكنيسة"، المقام بسلامة ناشد.

وكان المؤتمر قد عقد يوم الأحد الماضي 2 فبراير واستمر حتى اليوم الأربعاء، بمشاركة الأب فاضل سيداروس اليسوعى، والأب القمص يونا استمالك والأب بولس اسحق والمهندس علاء اسحق.

ويقود المؤتمر فى فقرة الترانيم المرنمين مريم هانى والعازف باسم ممدوح وهيام توفيق، بالإضافة إلى مشاركة أسرة توما الاكويني بمسابقات فى الكتاب المقدس، ولقاء مع حملة أنت أقوى من المخدرات وفقرات ترفيهية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 17 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 16 ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز

منذ ساعتين

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 15 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 16 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 4 ساعات

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ حوالي 4 ساعات

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ ساعتين و 37 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

سيامة كاهن جديد بالمنيا على يد الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا لأقباط الكاثوليك

الرياضة الشهرية لكهنة الأقباط الكاثوليك بالمنيا

"فلاش باك".. فاعليات المهرجان السنوي ببطريركية الأقباط الكاثوليك

المكتب الوطني للرسالات البابوية ينظم مؤتمرا للشباب

المكتب الوطني للرسالات البابوية للكاثوليك ينظم ندوة للشباب

مطران طيبة للكاثوليك يترأس الموسم الخامس لفعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

12:17 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status