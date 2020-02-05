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القبض على عاطل بحوزته 266 قطعة أثرية في المنيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسى - محمود عمر
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‎ألقت شرطة السياحة والآثار بالمنيا القبض على عاطل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي، بحوزته 266 قطعة آثرية، عباره عن 21 تمثال جعران، وتماثيل بازلت وجرانيت، وعملات آثرية متنوعة.

البداية كانت بورود معلومات للعقيد نادر حمدي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، تفيد بحيازة شاب لقطع آثرية متنوعة يحاول عرضها للبيع في مركز مطاي، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات.

على الفور كلف اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، العميد محمد عبد الظاهر، رئيس قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا، بتنفيذ مأمورية لضبط المتهم والقطع التي بحوزته.

تمكنت قوة بقيادة العقيد عماد شاكر، والمقدم محمد عبد العزيز، من إلقاء القبض على "حسن. ع" 26 عاما، مقيم بعزبة تابعة لقرية بردنوها في مركز مطاي، وبحوزته 266 قطعة آثرية بينها 21 تمثال جعران، تماثيل بازلت وجرانيت، وعملات آثرية متنوعة. 

تحرر المحضر اللازم برقم 3 أحوال شرطة السياحة، وتقرر التحفظ على المتهم لتطوير مناقشته ومعرفة مصدر المضبوطات، وهل معه شركاء أم لا، وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت تشكيل لجنة فنية مختصة من الآثار، لفحص المضبوطات‎.
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