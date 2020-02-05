خبير اقتصادي: وصول الدولار لـ15.20 جنيه نهاية العام بشرط

قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن موارد النقد الأجنبي تتمثل في قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والصادرات والسياحة وتدفقات النقد الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، وجميع هذه الموارد حدث فيها نمو في إيراداتهم بشكل كبير، وهذا سبب استمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وفقًا لتقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية.





وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه سببه زيادة التدفقات النقدية من الدولار، مع ثبات الطلب على الدولار مما أدى لتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرية.



