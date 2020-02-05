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الحكومة تتعاقد مع العربية للتصنيع لتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة العربية، لتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء الهيئة العربية للتصنيع الرئيس عبدالفتاح السيسي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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