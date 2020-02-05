"الصحة": مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية





وأشار، إلى أنه تم تحويل 14 ألفا و907 حالات لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكدًا أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم



ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 39% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.



وأضاف "عاطف"، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 233801 عملية جراحية بنسبة 61% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 95268 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدًا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحًا أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن المبادرة عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 381 ألفًا و66 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى أمس الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 150 ألفًا و456 عملية قسطرة قلب، و23 ألفا و120 جراحة قلب مفتوح، و132 ألفًا و520 جراحة رمد، و16 آلاف و789 جراحة مخ وأعصاب، و17 ألفًا و572 جراحة عظام، و22 ألفًا و249 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2797 زراعة قوقعة، و223 زراعة كلى، و341 زراعة كبد، كما تم إجراء 50 عملية قسطرة طرفية و42 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا.