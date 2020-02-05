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محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب بعد إعلان مشروب طاقة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:41 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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حقق أحدث فيديو كليب للفنان محمد رمضان، والذي يعد أغنية دعائية لمشروب طاقة يحمل اسم "ستنج"، مشاهدات عالية بعد طرحه عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

واقترب الكليب من تحقيق نصف مليون مشاهدات بعد ساعات قليلة على طرحه، متصدرا ترند الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب.

وكان رمضان حمس جمهوره بتيزر الإعلان قبل أيام، محققًا مشاهدات عالية تصدر بها ترند اليوتيوب.

يذكر أن رمضان تعاون مؤخرا مع المطربة الشابة يسرا الجندي، في أغنية "كازانوفا"، والتي طرحها الشهر الماضي، وحققت نجاح كبير.

كما طرح رمضان مطلع العام الجاري كليب لأغنية "رايحين نسهر"، والذي لاقى نجاح كبير.
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