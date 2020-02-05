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تحديث بيانات التموين | تعرف على خطوات الدخول على موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg وتسجيل البيانات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:33 م
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طالبت وزارة التموين والتجارة الخارجية، المواطنين  بضرورة تحديث بيانات التموين بالدخول عبر موقع دعم مصر ووضع البيانات والتفاصيل الكاملة التي تتعلق بحامل البطاقة التموينية.

رابط تحديث بيانات التموين 

وننشر للسادة المواطنين عبر بوابة الفجر الإلكترونية طريقة تحديث بيانات التموين من خلال نشر الروابط الرسمية الخاصة بموقع دعم مصر التي حددته الوزارة للدخول وتحديث البيانات.

تحديث بيانات التموين عبر موقع دعم مصر

يمكن لحاملي البطاقات التموينية من تحديث بيانات بطاقة التموين بالدخول لموقع وزارة التموين والتجارة الخارجية، حيث أن موقع دعم مصر يستقبل ملايين الزوار يوميا لتحديث بيانات بطاقات التموين، لتحديث البيانات حفاظًا على استمرار فاعلية البطاقة.

تحديث بيانات التموين 

وتشمل عملية تحديث بيانات التموين تغيير رقم الهاتف أو تأكيده بجانب وضع رقم البطاقة والاسم الرباعي للشخص حامل البطاقة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة  www.tamwin.com.eg أو عبر موقع دعم مصر.

كيف يتم تحديث بيانات التموين
 
وموقع وزارة التموين لتحديث البيانات tamwin Da3m MiSr “سجل رقم الهاتف الآن” هنا رابط موقع دعم مصر 2020، صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع السكان في مصر، وطالبتهم بضرورة الدخول إلى موقع دعم مصر على شبكة الإنترنت وذلك لإستكمال بياناتهم، وخاصة لمن تظهر لهم رسالة برجاء تسجيل رقم الهاتف المحمول.

أهمية تحديث بيانات التموين 

ويبحث الملايين من سكان مصر الآن عن رابط موقع دعم مصر، والتي أطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية؛ لتحديث بيانات بطاقة التموين لكافة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يمكن الآن لجميع المستحقين للدعم الدخول عبر تلك الرابط وطلب تحديث بياناته بكل سهولة ويسر، وبدون اي معوقات أو تعقيدات، لذلك على جميع مشاهدي هذا المقال المتابعة للآخر، حيث سنقدم للمواطنين خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر، الخاص بالتحديث.

خطوات تحديث بيانات التموين 


- الدخول لموقع دعم مصر من ( هنا ).

- ستظهر خانة جديدة باسم "التظلمات" قم بالضغط على كلمة تظلمات.

- ثم متابعة بيانات المستفيدين.

- رابعًا اضغط تحديث بيانات الدعم.

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الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر 2020 موقع التموين تحديث بيانات التموين

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