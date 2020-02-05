تكريم نجوم الفن و٦٥ إدارى وفنان ببيت الفنون فى "يوم الوفاء"





كرمت اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، كوكبة من نجوم الفن، وعدد من العاملين بالبيت، وذلك خلال الحفل الذى نظمته اللجنة أمس الثلاثاء على مسرح البالون بالعجوزة.



وشهد التكريم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وإيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية بالبيت، وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي.



حيث أهدى درع النقابة للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وتسلمه عنه رئيس البيت، وللفنانة مديحة حمدي، ولمداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، وللفنان أحمد ماهر، كما أهدى درع النقابة لـ ٦٥ فنان وإدارى من العاملين بالبيت الذين تصل أعمارهم إلى سن الـ ٦٠ خلال عام ٢٠٢٠، وأيضا من الذين كان لهم دور كبير في العمل فى الفترة الماضية، إلى جانب أسماء عدد من العاملين بالبيت الذين رحلوا عنا أثناء خدمتهم الوظيفية، فى مقدمتهم اسم فنان السيرك القومى العالمى محمد الحلو مدرب الأسود والنمور.



وتضمن برنامج الحفل فقرات فنية متنوعة للفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي والفرقة القومية للموسيقي الشعبية، إلى جانب باقة من أغانى زمن الفن الجميل قدمها الفنانون" نهلة خليل، عماد عبد المجيد، مونيا"، واختتم الحفل بأجمل الأغانى الوطنية لفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب "عماد كمال، عبدالله الجاسمي، كمال كمال".



بحضور المستشار أحمد الفضالي، والفنان ماهر سليم، والدكتور سيد حساسين، عضو مجلس النواب، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، والدكتور عبدالله مراد خبير فنون السيرك، وجمع كبير من أهالى المكرمين، والفنانين والإداريين بالبيت الذين حرصوا على مشاركة زملائهم فرحة التكريم.