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نرمين ماهر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في "قوت القلوب"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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كشفت الفنانة نرمين ماهر، تفاصيل دورها في مسلسل "قوت القلوب" موضحة أنها تقدم شخصية مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها في الأعمال السابقة، وهو سبب تحمسها لقبول المشاركة فيه.

وتحدثت "نرمين" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" موضحة أنها تجسد شخصية فتاه تدعي "حنان"، وتدور أحداث المسلسل حول تجسيد معني الصداقة، وتسليط الضوء على أبراز مواقف المساندة بين الأصدقاء مشيرة أنة نفتقر حالياً للمعني الحقيقي للصداقة.


وعبرت نرمين عن سعادتها البالغة بمشاركة الفنانة ماجدة زكي في هذا العمل خاصة أنها لديها تاريخ وأعمال فنية ناجحة وجمهور كبير، وأنها سعيدة بعودتها للتمثيل بعد غياب، وأشارت أن كواليس العمل مع الفنانة ماجدة زكي ممتعة لكونها تمتع بحس فكاهي كبير بجانب أنها تحب عملها.


مسلسل "قوت القلوب"، هو عودة جديدة للنجمة ماجدة ذكي، وتدور أحداثه في إطار ٤٥ حلقة، وهو بطولة ماجدة زكي، سهرالصايغ، فراس سعيد، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، محمد أنور، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي، ومقرر طرح  في منتصف شهر فبراير الجاري.

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