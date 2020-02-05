خالد جلال مديرا فنيا لنادي مصر

وقع خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك بشكل رسمي عقود تدريب فريق مصر لتولي المسئولية الفنية خلال القترة المقبلة.

وجاء تولي جلال تدريب فريق مصر بسبب عدم رضا الإدارة عن نتائج الفريق مع عبد الناصر محمد ومواجهتهم شبح الهبوط وسبق وتولى جلال تدريب فريق مصر عندما كان في دوري الدرجة الثانية.





ووقع خالد جلال على عقود التدريب بشكل رسمي في الساعات الماضية وتم الاتفاق بينهما على أن تكون لنهاية الموسم.









وقاد عبد الناصر محمد فريق مصر منذ بداية الموسم وتباينت نتائج الفريق معهم.







