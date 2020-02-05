حبس عامل قتل شقيقه في مشاجرة بالشرقية

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، ووفاة أحد طرفي المشاجرة.





على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين مقتل "إبراهيم. م"، 60 عاما، إثر إصابته بنزيف داخلي وكدمات بالرأس.





وتبين وقوع مشاجرة بين وبين شقيقه "حامد"، مزارع بسبب خلافات أسرية بين زوجتي الاثنين، والخلاف على حدود منزل بينهما، وأثناء وقوع المشاجرة قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب وقذفه بحجر أصاب رأسه ما أدى إلى وفاته.



تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد المعاينة.

أصدرت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، قرار بحبس عامل متهم بقتل شقيقه في مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق.