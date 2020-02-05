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تركي آل الشيخ: الزمالك مواجهة سهلة للأهلي في السوبر بلغة الأرقام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
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اشاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا بأرقام النادي الأهلي في  بطولة الدوري المصري.


وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب ٦٠ مرة ... فاز الاهلي ٤١ مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك ؟ والا قلت حقائق ؟؟


واضاف: لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام ... وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ... آثار البنج ابتدت تروح.


وكان آل الشيخ قد ظهر يوم أمس في أول فيديو له بعد تعرضه لوعكة وبعث في رسالته شكر خاص لكل من وقف بجانبه طالباً الدعاء من الجميع.

تركي آل الشيخ: الزمالك مواجهة سهلة للأهلي في السوبر بلغة الأرقام
تركي آل الشيخ: الزمالك مواجهة سهلة للأهلي في السوبر بلغة الأرقام
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