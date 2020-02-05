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قتل مواطنا بالخطأ.. حبس ضابط شرطة سنه في الساحل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة محمد أنور حسن إبراهيم، "ضابط شرطة"، بالحبس لمدة عام، مع الشغل بتهمة القتل الخطأ.

يذكر أن الضابط المذكور قد أصدرت محكمة الجنايت له حكم بالبراءة، لكن النيابة العامة قامت بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قررت قبول الطعن وإعادة محاكمة الضابط مرة أخرى أمام دائرة جنايات أخرى، التي قامت بدورها بإصدار حكم غيابي عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته لتنظر الدائرة الثانية القضية وتصدر حكمها المتقدم بجلسة اليوم.
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الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات قتل ضابط شرطة الفجر الساحل

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