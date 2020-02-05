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متعب: أتمنى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:45 م
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متعب
متعب
علي نبوي
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توقع عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

وقال متعب في تصريحات إذاعية: "لا يوجد أي فريق سهل في دور الثمانية الفرق المتواجدة أبطال وأي فرقة مؤهلة للفوز بالبطولة".

وتابع: "الفرق الثمانية توجت قبل ذلك باللقب، والأهلي والزمالك قادران على التتويج باللقب، ونتمنى رؤيتهما في المباراة النهائية، ويكون نهائي مصري خالص للبطولة".

وواصل: "من الصعب اختيار الفريق الذي سيواجه الأهلي أو الزمالك، الأهم هو الحالة في المباراة لكلا الناديين، لو في حالهما الطبيعية لن يقلق أي منهما من مواجهة أي خصم".

وزاد: "دور الثمانية يعتبر بطولة لأنه من خروج المغلوب، الفكرة كلها حالة وتركيز اللاعبين ونتمنى التوفيق لهما".

وعن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني: "الأمور انتهت تمامًا والنادي الأهلي أغلق هذا الملف مثلما تريبنا بداخله".

وأشار :"المباراة كانت لا تستدعي ما حدث، لكنها في نفس الوقت تمنح اللاعبين الخبرات وخاصة القادمين جدد للنادي".
 
وأتم حديثه :"مباراة وعدت وستمنح إرادة وعزيمة للاعبي الأهلي من أجل مواصلة مشواره في البطولة والذهاب لما يتمنها وهو التتويج باللقب".
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الكلمات المفتاحية

عماد متعب دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي

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