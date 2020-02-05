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بشرى سارة للصينيين.. فريق بحثي يتوصل لدواء فعال لمكافحة كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:27 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن فريق بحثي من جامعة جيجيانغ الصينية، اليوم الأربعاء، توصله إلى "دواء فعال وحاسم لمكافحة فيروس كورونا، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي.

 

ووصل أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة الفيروس الجديد.

 

وتجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين  490، فيما علقت شركتا طيران أميركيتان الرحلات إلى هونج كونج بعد وفاة أول حالة هناك، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

 

كما كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن 65 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 490 معظمها في مدينة ووهان في وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس وحولها.

 

وأعلنت السلطات اليابانية، في وقت سابق اليوم، احتجاز سفينة سياحية بعد اكتشاف عشر حالات مصابة بالفيروس على متنها.

 

وأكدت لجنة الصحة الوطنية، إصابة 3887 حالة جديدة في بر الصين الرئيسي، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 24324 شخصا.

 

وقال وزير الصحة الياباني إن فحص عشرة أشخاص على متن سفينة سياحية محتجزة في ميناء يوكوهاما أثبت إصابتهم بالفيروس، وهو عدد قابل للزيادة حيث لا يزال الفحص الطبي مستمرا لركاب السفينة وطاقمها، نقلًا عن قناة العربية.

 

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كورونا فيروس جديد ضحايا كورونا دواء فعال بشرى سارة الصينيين

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